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09.03.17 / 11:40 Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

«Объединенная судостроительная корпорация» перенесла сроки сдачи двух ледоколов

Не будет платить пеню за задержку

балтийский завод ютуб«Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) добилась официального переноса сроков сдачи ледоколов «Новороссийск» и «Виктор Черномырдин». Об этом стало известно в четверг.

Сдачу «Виктора Черномырдина», который строит «Балтийский завод», перенесли с конца 2015 года на 2018 год, передает «Коммерсантъ». Официальный срок сдачи «Новороссийска», строящегося на «Выборгском судостроительном заводе», перенесен с 2015 года на конец 2016 года. Правительство подписало соответствующее распоряжение в конце прошлой недели.

Помимо официальных переносов ОСК освободили от необходимости выплачивать пеню за задержку сроков исполнения заказов. Так, из-за просрочки строительства «Новороссийска» необходимо было выплатить 350 млн рублей.

Отметим, ледокол «Виктор Черномырдин» спустили на воду 30 октября прошлого года. Тогда строители заявили, что на окончание работ понадобится еще 1,5 года. Заказчик строительства – Росморречфлот – обратился в Арбитражный суд с жалобой на ОСК. Добавим, «Новороссийск» сдали 26 декабря прошлого года.

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