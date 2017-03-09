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09.03.17 / 11:21 Новости / Россия и мир / Экономика

Руководителя одного из банков обвинили в мошенничестве на 1,35 млрд рублей

Возбуждено уголовное дело

Фото АБН мошенничестве

Фото АБН

Главу одного из российских банков обвинили в мошенничестве с покупкой подложных векселей на сумму около 1,35 млрд рублей. Об этом сообщает в четверг главное управление МВД по Москве.

По данным следствия, руководитель организации «вступил в сговор с неустановленными лицами с целью хищения денежных средств банка». В банк были предоставлены подложные векселя сторонних организаций, в том числе обладающих признаками фиктивности.

В ведомстве сообщают, что мужчина игнорировал установленный порядок проверки контрагентов и вопреки интересам банка, заключил от имени организации договоры купли-продажи подложных векселей. Будучи членом кредитного комитета, он одобрял сделки по их приобретению.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Главе банка может грозить лишение свободы до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

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