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09.03.17 / 12:27 Новости / Россия и мир

В отделении ПФР Забайкалья прошли обыски

Руководителя учреждения подозревают в злоупотреблении полномочиями

Коллаж АБН

Коллаж АБН

В отделении Пенсионного фонда России в Забайкалье прошли обыски. Об этом сообщили в четверг в краевом Следственном комитете.

В отношении главы отделения ПФР Галины Михайленко было возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, Михайленко заставляла подчиненных возвращать выплаченные им премии. Премии в течение 2011—2015 годов не получали около 30 работников. Средства направлялись на организацию праздничных мероприятий, а также на другие нужны учреждения.

По материалам: ria.ru
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