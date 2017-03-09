В отделении ПФР Забайкалья прошли обыски Руководителя учреждения подозревают в злоупотреблении полномочиями

В отделении Пенсионного фонда России в Забайкалье прошли обыски. Об этом сообщили в четверг в краевом Следственном комитете.

В отношении главы отделения ПФР Галины Михайленко было возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, Михайленко заставляла подчиненных возвращать выплаченные им премии. Премии в течение 2011—2015 годов не получали около 30 работников. Средства направлялись на организацию праздничных мероприятий, а также на другие нужны учреждения.