Профильный комитет Европарламента проголосовал за отмену виз для граждан Украины Теперь вопрос будет решать Европейский Парламент

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) утвердил проект о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых не требуется виза для въезда в ЕС. Члены комитета проголосовали в четверг.

Девять из них проголосовали «за», четыре — «против». Один воздержался. Член комитета по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента Майкла Бони выступил пере коллегами с коротким докладом.

Добавим, следующим шагом будет рассмотрение вопроса об отмене краткосрочных виз для граждан Украины Европейским Парламентом. Оно назначено на 5 апреля.

Напомним, накануне с получением безвизового режима с Евросоюзом поздравил своих граждан МИД Грузии. Граждане из Южной Осетии и Абхазии смогут въезжать в ЕС без виз с 28 марта.