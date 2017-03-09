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09.03.17 / 15:58 Новости / Политика / Россия и мир

Профильный комитет Европарламента проголосовал за отмену виз для граждан Украины

Теперь вопрос будет решать Европейский Парламент

украиныКомитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE)  утвердил проект о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых не требуется виза для въезда в ЕС. Члены комитета проголосовали в четверг.

Девять из них проголосовали «за», четыре — «против». Один воздержался. Член комитета по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента Майкла Бони выступил пере коллегами с коротким докладом.

Добавим, следующим шагом будет рассмотрение вопроса об отмене краткосрочных виз для граждан Украины Европейским Парламентом. Оно назначено на 5 апреля.

Напомним, накануне с получением безвизового режима с Евросоюзом поздравил своих граждан МИД Грузии. Граждане из  Южной Осетии и Абхазии смогут въезжать в ЕС без виз с 28 марта.

По материалам: interfax.ru
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