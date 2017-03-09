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09.03.17 / 14:43 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербург вошел в десятку наиболее чистых регионов России

Занял девятое место

зсд зсд1Петербург вошел в число десяти наиболее чистых регионов России. Это следует из рейтинга общественной организации «Зеленый патруль», опубликованного в четверг.

Петербург занял девятое место. Организация отметила, что экологический рейтинг города последние годы «неуклонно рос». «Зеленый патруль» обратил внимание на снижение жалоб от петербуржцев прошлой зимой на противогололедные реагенты.

«Наиболее значимым событием для экологии Санкт-Петербурга мы считаем то, что с запуском скоростного диаметра (Западного скоростного диаметра — ЗСД — АБН) во многих частях Северной столицы заметно уменьшились автомобильные пробки, а значит — и количество выхлопных газов. Также культурная столица отличилась проведением многочисленных образовательных акций и мероприятий в области экологии, что сказалось на ее положительной динамике в рейтинге», — сказал директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.

Отметим, наиболее чистым регионом России за прошедшую зиму стала Тамбовская область. В пятерке лучших оказались республика Алтай и Алтайский край, а также Чувашская республика и Москва. В десятку вошли Ульяновская и Белгородская область, Чукотский АО. Тюменская область заняла десятое место.

Среди худших регионов рейтинга – Челябинская, Свердловская и Ленинградская области. В пятерке худших оказались также Московская и Тверская области.

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