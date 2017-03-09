МЭР: Процедуру банкротства физлиц упростят до конца 2017 года Но не в весеннюю сессию

В Минэкономразвития ожидают, что законопроект об упрощенной процедуре банкротства физических лиц будет принят до конца 2017 года. Об этом замминистра экономического развития Николай Подгузов рассказал в интервью ТАСС, опубликованном в четверг.

Подгузов сообщил, что в настоящее время документ находится на межведомственном согласовании. «Маловероятно, что мы в весеннюю сессию успеем, но я все-таки думаю, что в 2017 году мы этот законопроект могли бы усовершенствовать», — спрогнозировал чиновник.

По словам Подгузова, это поможет населению и экономике. В частности, это поможет гражданам выплачивать налоги в бюджет, даст им «второй шанс» и позволит устроиться на работу.

Напомним, МЭР разработали соответствующие поправки в закон о банкротстве и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) осенью прошлого года. Документ, в частности, предлагает обанкротившимся гражданам вести всю процедуру самостоятельно, не прибегая к помощи финансовых управляющих. Для этого необходимо будет подать в арбитражный суд заявление о банкротстве и обратиться к нотариусу или арбитражному управляющему для включения сведений в реестр. Упрощенная процедура будет доступна тем, чем размер долга составляет от 50 тыс. до 900 тыс. рублей.