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09.03.17 / 12:41 Новости / Петербург и Ленобласть

Продажи петербургских автохолдингов выросли на 14% в прошлом году

Каждый шестой купленный автомобиль пришелся на ГК «Рольф»

Продажи 20 ведущих автомобильных холдингов Петербурга за 2016 год выросли на 14%. Об этом в четверг сообщило агентство «Auto-Dealer-СПб».

Крупнейшие автохолдинги Петербурга продали в прошлом году более 96,6 тыс. новых автомобилей. Доля 20 крупнейших компаний заняла 79,2% рынка.

Лидером рынка осталась ГК «Рольф». На нее пришелся каждый шестой купленный автомобиль. Второе место заняла «Объединенная Автомобильная Корпорация», на которую пришлось 5,4% рынка. Третье место у компании «Автопродикс».

Отметим, в 2016 году автомобильное производство в Петербурге сократилось на 9%. Оно составило 281,5 тыс. легковых авто. Сокращение объемов производства в городе происходит третий год подряд.

В 2017 году аналитики прогнозируют рост петербургского автопроизводства минимум на 10%. В январе рост составил 2,4 раза год к году.

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