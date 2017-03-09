Путин уволил 10 генералов Из СК, МВД и ФСИН

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности 10 генералов Следственного комитета, МВД и ФСИН. Соответствующий документ опубликовали в четверг на портале правовой информации.

От должностей освободили начальник Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу Владимир Берглезов, начальник УФСИН по Саратовской области Александр Гнездилов, глава Следственного управления СК по Приморскому краю Сергей Бобровничий, начальник ГУ МВД по Самарской области Сергей Солодовников, первый замначальника Московского университета МВД Сергей Жевлакович, старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Александр Филин, начальник УМВД по Вологодской области Виталий Федотов, начальник УФСИН по Республике Мордовия Рамазан Ягъяев и начальник ГУ МВД по Нижегородской области Иван Шаев. Кроме того, уволены были прокуроры Чувашии и Еврейской автономной области Сергей Легостаев и Лидия Дьяконова.

Напомним, в начале февраля Путин уволил 16 генералов. Тогда большинство из них работали в региональных центрах МЧС. Кроме того, от должности освободили два генерал-майора из МВД и главу следственного управления СК по Ханты-Мансийскому автономному округу.