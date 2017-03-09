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09.03.17 / 02:21 Новости / Политика / Россия и мир

Пятый раунд переговоров по Сирии запланирован на конец марта

Переговоры будут непрямыми

Пятый раунд переговоров между Дамаском и представителями оппозиции запланирован на 23 марта. Об этом накануне сообщил специальный посланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура по итогам закрытой встречи Совета безопасности организации.

Он подчеркнул, что новый раунд переговоров будет носить непрямой характер. По мнению дипломата, это более продуктивная форма взаимодействия, поскольку посредник может лучше выполнять свою работу.

Напомним, четвертый раунд переговоров по урегулированию сирийского конфликта состоялся в Женеве в конце февраля этого года. На нем обсуждалась тема проведения выборов и разработки конституции, однако оппозиция не смогла прийти к соглашению. Добавим, 14-15 марта в Астане пройдут консультации по Сирии. Спецпосланник призвал стороны обсудить вопросы, связанные с поддержанием режима прекращения огня.

По материалам: tass.ru
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