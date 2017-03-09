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09.03.17 / 08:45 Новости / Россия и мир / Экономика

Qualcomm вложила в совместное предприятие в Китае $144 млн

На что пойдут средства не уточняется

QualcommАмериканская компания по производству микрочипов Qualcomm вложила в свое совместное с китайским правительством предприятие Guizhou Huaxintong Semiconductor Technology 1 млрд юаней (приблизительно $144,7 млн). Об этом сообщает газета The China Daily в четверг.

По информации издания, топ-менеджер компании отказался уточнить, на что именно пойдут эти средства. Однако он заметил, что сделка не изменила пропорции долей собственников предприятия, 45% которого принадлежат Qualcomm, а остальные ценные бумаги – властям провинции Гуйчжоу.

Между тем, генеральный директор совместного предприятия Ван Кай подтвердил информацию об инвестициях. В настоящий момент суммарные вложения Qualcomm в компанию составили порядка 2,85 млрд юаней (около $412,3 млн). Компания Qualcomm, основанная в 1985 году, специализируется на производстве чипов для мобильных устройств. Ее продукция используется в устройствах Apple, HTC, Nokia, Sony и других.

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