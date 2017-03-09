Росстат вторую неделю подряд зафиксировал в России нулевую инфляцию В последний раз такие показатели фиксировали летом

Инфляция в России с 28 февраля по 6 марта 2017 года составила 0%. Об этом в четверг сообщил Росстат.

В предыдущую неделю инфляция также составляла 0%. В ведомстве отмечают, что такие показатели несвойственны для февраля. В последний раз нулевые показатели инфляции в РФ на протяжении двух недель подряд были зафиксированы в летние месяцы.

За последние четыре недели инфляция превышала показатель в 0% только в период с 4 по 20 февраля. Тогда она составила 0,1%. Отмечается, что на фоне укрепления рубля в начале года инфляция в России составила минимальные 0,2% для этого месяца. Это минимальный показатель за всю историю наблюдений с 1991 года.