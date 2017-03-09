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09.03.17 / 17:01 Новости / Россия и мир / Экономика

Росстат вторую неделю подряд зафиксировал в России нулевую инфляцию

В последний раз такие показатели фиксировали летом

инфляция-деньги-рубль-монеты-kommersant.ru_ инфляцияИнфляция в России с 28 февраля по 6 марта 2017 года составила 0%. Об этом в четверг сообщил Росстат. 

В предыдущую неделю инфляция также составляла 0%. В ведомстве отмечают, что такие показатели несвойственны для февраля. В последний раз нулевые показатели инфляции в РФ на протяжении двух недель подряд были зафиксированы в летние месяцы.

За последние четыре недели инфляция превышала показатель в 0% только в период с 4 по 20 февраля. Тогда она составила 0,1%. Отмечается, что на фоне укрепления рубля в начале года инфляция в России составила минимальные 0,2% для этого месяца. Это минимальный показатель за всю историю наблюдений с 1991 года.

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