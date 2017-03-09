Петербургский «РосСтройИнвест» построит жилой комплекс в центре Москвы На территории бывшего хлебозавода на Звенигородском шоссе

Петербургская компания «РосСтройИнвест» купила участок в центре Москвы, где намерена построить элитный жилой комплекс. Об этом сообщил председатель правления компании Игорь Креславский.

Жилой комплекс построят на месте бывшего хлебозавода на Звенигородском шоссе, передает «Деловой Петербург». Землю продал холдинг «Объединенные кондитеры», входящий в группу «Гута».

Стоимость сделки не раскрывается, эксперты оценивают ее в 1 млрд рублей. Объем инвестиций, по словам Креславского, составит 5 млрд рулей. Участок готов к застройке, работы на нем могут начаться в III квартале 2017 года.

«РосСтройИнвест» работает с 2002 года. Компания сдала в эксплуатацию более 30 объектов, общая площадь которых превышает 1,2 млн кв. м.

Отметим, в Москве работают еще две петербургские компании. Это «Группа ЛСР» и ГК «Эталон».