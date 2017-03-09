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09.03.17 / 01:56 Новости / Россия и мир

Samsung проверит информацию о возможной слежке через его устройства

Слежка якобы велась c помощью программы Weeping angel

samsungГруппа Samsung проверит информацию о возможной слежке ЦРУ за пользователями через свои «умные» телевизоры. Об этом заявили в компании накануне.

Предположительно, для этих целей ЦРУ использовали вредоносную программу Weeping angel («Рыдающий ангел»). Она позволяет создавать видимость того, что телевизор отключился, в то время как на самом деле он запускает программу прослушивания разговоров пользователей.

Напомним, накануне портал WikiLeaks обнародовал около 8,7 тыс. документов из центра киберразведки ЦРУ. Из них следует, что американская разведка обладает программой для взлома различных устройств, в том числе, работающих на операционных системах Android и iOS. Компания Apple уже сообщила об устранении ряда уязвимостей в последней версии своей ОС. В свою очередь, пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что в случае, если информация об утечке верна, все причастные к ней будут привлечены к ответственности.

По материалам: ria.ru
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