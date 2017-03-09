Samsung может вложить в экономику США $300 млн И нарастить свое производство

Компания Samsung готова инвестировать в экономику США не менее $300 млн. Об этом накануне сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, южнокорейская корпорация планирует так расширить свое производство в США, в частности, нарастить мощности по производству бытовой техники. Представители компании уже начали обсуждение этого вопроса с властями нескольких штатов.

Кроме того, газета сообщает, что Samsung может перенести часть производства в США из Мексики. Добавим, в ходе своей предвыборной кампании президент страны Дональд Трамп неоднократно заявлял, что увеличит количество рабочих мест в американской экономике. На фоне этих обещаний несколько крупных производителей уже заявили о своей готовности вложиться в экономику США. Так, автоконцерн Toyota сообщил о намерении инвестировать порядка $10 млрд в течение пяти лет.