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09.03.17 / 06:06 Новости / Россия и мир / Экономика

Samsung может вложить в экономику США $300 млн

И нарастить свое производство

samsungКомпания Samsung готова инвестировать в экономику США не менее $300 млн. Об этом накануне сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, южнокорейская корпорация планирует так расширить свое производство в США, в частности, нарастить мощности по производству бытовой техники. Представители компании уже начали обсуждение этого вопроса с властями нескольких штатов.

Кроме того, газета сообщает, что Samsung может перенести часть производства в США из Мексики. Добавим, в ходе своей предвыборной кампании президент страны Дональд Трамп неоднократно заявлял, что увеличит количество рабочих мест в американской экономике. На фоне этих обещаний несколько крупных производителей уже заявили о своей готовности вложиться в экономику США. Так, автоконцерн Toyota сообщил о намерении инвестировать порядка $10 млрд в течение пяти лет.

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