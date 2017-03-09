«ЦДС» и Сбербанк запустили совместную ипотечную программу Со ставкой от 8,4% годовых.

ГК «ЦДС» и Сбербанк запустили совместную ипотечную программу. Об этом сообщили в четверг в «ЦДС».

В рамках программы, ипотечный кредит будет предоставляться со ставкой от 8,4% годовых. Первоначальный взнос составляет от 15% годовых, средства предоставляются на срок до 7 лет. Кредит может быть выдан без подтверждения дохода и занятости. Предложение распространяется на строящиеся объекты ГК «ЦДС»: ЖК «Приневский», ЖК «Новое Янино» (корп. Г, Д), ЖК «Новые Горизонты», ЖК «Муринский Посад» 1 корп. (1, 2, 3, 4 этапы), ЖК «Новое Мурино» (9, 10 и 11 корпуса), ЖК «Весна 2» и ЖК «Весна 3».

Застройщик «ЦДС» осуществляет свою деятельность в Петербурге и Ленинградской области. Компания завершила строительство более 50 проектов. В настоящее время «ЦДС» строит и реализует квартиры в Ленинградской области и Петербурге в 17 жилых комплексах.