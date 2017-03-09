Сбербанк предоставил кредит в 2,2 млрд рублей агрофирме «Выборжец» На реконструкцию тепличного комплекса

Сбербанк предоставил агрофирме «Выборжец» кредит в 2,2 млрд рублей. Об этом сообщили в кредитной организации в четверг.

Средства будут направлены на реконструкцию тепличного комплекса общей площадью 11 га по круглогодичному выращиванию зеленых культур и томатов. В рамках проекта будет построен энергоцентр и теплицы. Запуск производства запланирован на конец 2017 года.

ЗАО «Агрофирма «Выборжец»» находится в Ленинградской области. Компания занимается круглогодичным производством овощей закрытого грунта и зеленых культур.