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09.03.17 / 12:46 Новости / Петербург и Ленобласть

Сбербанк предоставил кредит в 2,2 млрд рублей агрофирме «Выборжец»

На реконструкцию тепличного комплекса

sber willad.ru сбербанкСбербанк предоставил агрофирме «Выборжец» кредит в 2,2 млрд рублей. Об этом сообщили в кредитной организации в четверг.

Средства будут направлены на реконструкцию тепличного комплекса общей площадью 11 га по круглогодичному выращиванию зеленых культур и томатов. В рамках проекта будет построен энергоцентр и теплицы. Запуск производства запланирован на конец 2017 года.

ЗАО «Агрофирма «Выборжец»» находится в Ленинградской области. Компания занимается круглогодичным производством овощей закрытого грунта и зеленых культур.

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