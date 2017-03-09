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09.03.17 / 13:17 Новости / Россия и мир

Ученые: Секс положительно влияет на работоспособность

Из-за того, что он улучшает настроение

Фото ural.org

Фото ural.org

Секс положительно влияет на работоспособность и концентрацию. К такому заключению пришли ученые из Университета штата Орегон.

Секс способствует выделению допомина — нейромедиатора, связанного с системой вознаграждения мозга. Кроме того, во время секса выделяется окситоцин — гормон, влияющий на взаимоотношения человека с другими людьми. По словам доктора Кита Ливитта, благодаря этого секс поднимает настроение.

Ученые в течение двух недель исследовали 159 женатых пар. Пары, которые чаще занимались сексом, отмечали хорошее настроение на следующий день. Это хорошее настроение, в свою очередь, повышало уровень удовлетворенности работой и позволяло сильнее погрузиться в нее.

По материалам: thesun.co.uk
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