Ученые: Секс положительно влияет на работоспособность Из-за того, что он улучшает настроение

Секс положительно влияет на работоспособность и концентрацию. К такому заключению пришли ученые из Университета штата Орегон.

Секс способствует выделению допомина — нейромедиатора, связанного с системой вознаграждения мозга. Кроме того, во время секса выделяется окситоцин — гормон, влияющий на взаимоотношения человека с другими людьми. По словам доктора Кита Ливитта, благодаря этого секс поднимает настроение.

Ученые в течение двух недель исследовали 159 женатых пар. Пары, которые чаще занимались сексом, отмечали хорошее настроение на следующий день. Это хорошее настроение, в свою очередь, повышало уровень удовлетворенности работой и позволяло сильнее погрузиться в нее.