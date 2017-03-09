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09.03.17 / 08:29 Новости / Россия и мир

Сеул расширил торговое эмбарго в отношении Пхеньяна

Включил в список товары, запрещенные ООН

Южная и Северная КореиВласти Южной Кореи расширили торговое эмбарго в отношении КНДР. Об этом в четверг сообщили в Министерстве торговли Республики Корея.

В ведомстве отметили, что включили в список материалы, запрещенные Организацией объединенных наций (ООН). Под запрет также попали 89 материалов, использующихся при создании ядерного оружия, и 41 предмет из ракетной промышленности.

Так Сеул присоединился к международным санкциям, которые были введены против Пхеньяна на фоне проведенных им ядерных испытаний. В настоящее время зафиксировано пять ядерных испытаний в КНДР. Кроме того, в начале марта этого года власти Северной Кореи запустили четыре баллистические ракеты в направлении Японского моря. Эти действия вызвали осуждение Совета Безопасности ООН.

По материалам: yonhapnews.co.kr
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