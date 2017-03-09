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09.03.17 / 18:09 Новости / Петербург и Ленобласть

СК возбудил уголовное дело по факту хищения 12 млн рублей при строительстве дороги к СИЗО «Кресты-2»

Их похитили неустановленные лица

Кресты-2

Фото: gazeta.ru

Петербургское следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту хищения 12,2 млн рублей при строительстве дороги к СИЗО «Кресты-2» в Колпино. Оно сообщило об этом в четверг.

По данным следствия, в августе прошлого года УФСИН по Петербургу и Ленобласти заключило госконтракт с ФСИН РФ на строительство дороги к строящемуся изолятору «Кресты-2». Стоимость контракта составила более 15,8 млн рублей.

В сентябре заказчик перечислил аванс в размере 4,7 млн рублей. В декабре неустановленные лица, действуя от имени подрядчика, сообщили о проделанных работах по контракту в полном объеме за 11,1 млн рублей. После этого УФСИН перевело указанные денежные средства.

В результате оказалось, что неустановленные лица похитили не менее 12,2 млн рублей. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту совершения мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Отметим, в начале марта убили подполковника УФСИН Николая Чернова. В него выпустили восемь пуль.

По подозрению в причастности к убийству задержан замглавы УФСИН, отвечающий за капитальное строительство, полковник Сергей Моисеенко. В исполнении убийства подозревается Сабир Садыков, которого также задержали.

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