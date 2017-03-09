СМИ: Двойной взрыв произошел в Ираке Погибло более 20 человек

Двойной взрыв произошел в деревне Хаджад неподалеку от города Тикрит, Ирак, на праздновании свадьбы. Об этом накануне передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

По информации издания, в результате инцидента погибло более 20 человек. Предположительно, взрывные устройства привели в действие два террориста с поясами смертников.

В настоящее время ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за это. Добавим, в Ираке сохраняется тяжелое положение из-за деятельности террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). По данным ООН, более 600 местных жителей страны пострадали в феврале этого года, еще 392 человека стали жертвами насилия.