США сдадут в аренду почти 300 тыс. кв. км в Мексиканском заливе Для разработки нефтегазовых месторождений

Власти США объявили о намерении сдать в аренду 73 млн акров (порядка 295,4 тыс. кв. км) земли в Мексиканском заливе. Об этом сообщили представители Министерства внутренних дел США накануне.

Участки сдадут для разработки новых месторождений нефти и природного газа. Предполагается, что в результате США сможет получить от 0,2 до 1,1 млрд баррелей нефти и до 118 млрд куб. м газа.

Участки находятся на побережье штатов Луизиана, Техас, Алабама, Флорида и Миссисипи. Сдача в аренду запланирована на 16 августа этого года. Напомним, идея открыть здесь разработки нефтегазовых месторождений была озвучена еще администрацией Барака Обамы, которая оценила территорию Мексиканского залива как наиболее перспективную для нефтедобычи. Однако именно в этом районе в 2010 году произошла крупнейшая утечка нефти на 5 млн баррелей после взрыва на нефтедобывающей платформе Deepwater Horizon. Происшествие привело к экологической катастрофе.