США не откажутся от ПРО THAAD в Южной Корее Поскольку она направлена против КНДР

Вашингтон, скорее всего, не откажется от развертывания системы ПРО THAAD на территории Южной Кореи. Об этом накануне заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

По словам дипломата, система ПРО THAAD призвана защитить Китай от Северной Кореи, поскольку она направлена против КНДР. Поэтому Пекину не стоит беспокоиться.

Ранее правительство Китая выразило беспокойство по поводу американской системы ПРО. Оно также предложило отменить военные учения США и Южной Кореи в обмен на приостановку ядерной программы КНДР. Добавим, в начале марта этого года Южная Корея сообщила о новом запуске баллистических ракет с территории КНДР в направлении Японского моря. Ответной мерой стало решение Вашингтона об установке системы ПРО в Южной Корее.