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09.03.17 / 06:25 Новости / Россия и мир

СМИ: США перебросили в Сирию дополнительные отряды морской пехоты

Для штурма Ракки

СШАВС США перебросили в Сирию дополнительные подразделения морских пехотинцев. Накануне об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в министерстве обороны США.

Предположительно, отряд должен помочь в освобождении города Ракка от боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). По информации издания, вместе с подразделением солдат в Сирию доставили артиллерийские батареи гаубиц М777.

Ранее газета сообщала о возможности расширения американского военного присутствия в Сирии. В частности, переброске отряда военнослужащих специального назначения, вертолетов и артиллерии. По официальным данным, в настоящее время на территории Сирии находятся 500 американских спецназовцев, выполняющих роль советников. Представители Минобороны США отказались от комментариев.

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