Студенты СПб ИПТ выйдут с пикетами к зданию комитета по науке и высшей школе Выступают против слияния с КСИиГХ

Студенты Санкт-Петербургского издательско-полиграфического техникума проведут серию одиночных пикетов в здания комитета по науке и высшей школы. Об этом АБН в четверг сообщили организаторы акции.

Пикетчики выйдут на акцию 10 марта утром. Таки образом они хотят в очередной раз предъявить свои требования чиновникам, которые утром пойдут на работу. Студенты выступают за сохранение техникума.

В студенческом союзе СПб ИПТ отмечают, что, по их информации, комитет уже составил план приема абитуриентов на 2017—2019 года, не выделив места поступающим после 9 класса.

«Это значит, что самое большое количество первокурсников — полиграфистов, поступающих после девятого, — сократится до нуля. В следующем году нас будет очень мало, а с каждым годом все меньше и меньше. А потом нам скажут, что мы нерентабельны, и что нас можно закрывать», — пояснили активисты.

Напомним, студенты СПб ИПТ выступают против слияния техникума с Колледжем строительной индустрии и городского хозяйства. В Смольном объясняют необходимость это нерентабельностью СПБ ИПТ. Студенты же не исключают, что что реальной причиной этого процесса может быть желание руководства КСИиГХ и комитета по науке и высшей школе освободить для своих нужд особняк Ф.Пеца. Сейчас там располагается СПб ИПТ