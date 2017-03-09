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09.03.17 / 18:45 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Техпаспорта автодорог в 11 районах Петербурга изготовят за 19,9 млн рублей

Общая площадь дорог 4,2 млн кв.метров

Техпаспорта автодорогВыполнение работ по изготовлению технических паспортов автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 11 районах Петербурга обойдется бюджета в 19,9 млн рублей. Соответствующий аукцион в четверг разместил городской комитет по благоустройству.

Исполнитель должен будет произвести подготовительные, полевые и камеральные работы. Изготовить нужно техпаспорта автомобильных дорог в Фрунзенском, Пушкинском, Приморском, Петродворцовом, Петроградском, Невском, Курортном, Кронштадтском, Красносельском, Красногвардейском и Колпинском районах. Общая протяженность дорог – 136 тыс 587 метров, общая площадь – 4 млн 246 тыс кв. метров.

Отметим, в Петербурге создали карту будущих автомобильных дорог и станций метро. Ресурс для анализа транспортной составляющей Генерального плана подготовил центр экспертиз ЭКОМ. Новый Генплан должен быть принят в 2018 году

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