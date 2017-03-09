Топилин рассказал о росте зарплат в России на 3% в январе В 2017 году планируется выйти на устойчивый рост

Зарплаты россиян за первый месяц 2017 года выросли более чем на 3%. Такое заявление сделал в четверг глава Минтруда и соцзащиты Максим Топилин на заседании фракции КПРФ в Госдуме.

«Заработная плата в январе более в чем на 3% выросла в реальном выражении, по Росстату цифры достаточно высокие. Конечно, там сыграла свою роль единовременная выплата пенсионерам, а вот зарплаты показывают естественное движение вперед», — сказал он. Топилин выразил уверенность в том, что в 2017 году удастся выйти на устойчивый рост зарплаты.

Он напомнил о том, что в 2015 году заработная плата в России снизилась на 10%. В 2016 она выросла на 0,6%.

Напомним, в начале марта Росстат назвал размер средней зарплаты чиновника. Она составила 115,7 тыс. рублей в месяц. По данным ведомства, с 2015 года показатель вырос на 4%.