Все новости

09.03.17 / 17:40 Новости / Россия и мир / Экономика

Топилин рассказал о росте зарплат в России на 3% в январе

В 2017 году планируется выйти на устойчивый рост

средняя зарплата топилин

Фото: ullica.ru

Зарплаты россиян за первый месяц 2017 года выросли более чем на 3%. Такое заявление сделал в четверг глава Минтруда и соцзащиты Максим Топилин на заседании фракции КПРФ в Госдуме.

«Заработная плата в январе более в чем на 3% выросла в реальном выражении, по Росстату цифры достаточно высокие. Конечно, там сыграла свою роль единовременная выплата пенсионерам, а вот зарплаты показывают естественное движение вперед», — сказал он. Топилин выразил уверенность в том, что в 2017 году удастся выйти на устойчивый рост зарплаты.

Он напомнил о том, что в 2015 году заработная плата в России снизилась на 10%. В 2016 она выросла на 0,6%.

Напомним, в начале марта Росстат назвал размер средней зарплаты чиновника. Она составила 115,7 тыс. рублей в месяц. По данным ведомства, с 2015 года показатель вырос на 4%.

По материалам: tass.ru
Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017