Объем торговли России и Турции сократился на треть в 2016 году Из-за ослабления рубля

Объем взаимной торговли между Россией и Турцией в 2016 году снизился на треть. Об этом в четверг сообщили в Минэкономразвития со ссылкой на данные ФТС.

За прошлый год российско-турецкий товарооборот сократился на 32,1% по сравнению с 20165 годом. Он составил $15,84 млрд.

Экспорт упал на 29% до $13,69 млрд, импорт - на 47%, до $2,14 млрд. «Это связано как с падением мировых цен на углеводороды и металлы, так и значительным снижением курса российской национальной валюты. Причиной снижения импорта из Турции стали введенные Россией в конце 2015 года ограничительные меры», — пояснили в министерстве. Доля Турции в общем российском внешнеторговом обороте составила в прошлом году 3,4%.

Добавим, 10 марта министр энергетики Турции Берат Албайрак приедет в Москву на встречу с министром энергетики России Александром Новаком. По словам Албайрака, министры обсудят реализацию проекта «Турецкий поток».