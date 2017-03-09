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09.03.17 / 15:22 Новости / Россия и мир / Экономика

Объем торговли России и Турции сократился на треть в 2016 году

Из-за ослабления рубля

россия-турция-kz.troniks.kz_ турцииОбъем взаимной торговли между Россией и Турцией в 2016 году снизился на треть. Об этом в четверг сообщили в Минэкономразвития со ссылкой на данные ФТС. 

За прошлый год российско-турецкий товарооборот сократился на 32,1% по сравнению с 20165 годом. Он составил $15,84 млрд.

Экспорт упал на 29% до $13,69 млрд, импорт -  на 47%, до $2,14 млрд. «Это связано как с падением мировых цен на углеводороды и металлы, так и значительным снижением курса российской национальной валюты. Причиной снижения импорта из Турции стали введенные Россией в конце 2015 года ограничительные меры», — пояснили в министерстве. Доля Турции в общем российском внешнеторговом обороте составила в прошлом году 3,4%.

Добавим, 10 марта министр энергетики Турции Берат Албайрак приедет в Москву на встречу с министром энергетики России Александром Новаком. По словам Албайрака, министры обсудят реализацию проекта «Турецкий поток».

 

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