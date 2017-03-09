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09.03.17 / 20:20 Новости / Россия и мир

Дональда Туска переизбрали на пот главы Европейского совета

На второй срок

Дональд ТускПредседателя Европейского совета Дональда Туска переизбрали на второй срок. Голосование прошло в четверг.

«Благодарен за доверие и позитивную оценку Еврокомиссии. Сделаю все, что в моих силах, чтобы сделать ЕС лучше», — написал он в своем твиттере. Против избрания Туска проголосовала только Польша.

Дональд Туск занимал должность главы польского правительства с 16 ноября 2007 года по сентябрь 2014 года.  В августе 2014 года он был избран на пост председателя Европейского совета. Ранее премьер Польши Беата Шидло обратилась к лидерам европейских стран с просьбой не переизбирать Туска на второй срок.

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