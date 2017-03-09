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09.03.17 / 11:47 Новости / Общество / Россия и мир

Uber получил разрешение на тестирование беспилотников в Калифорнии

Двух самоуправляемых Volvo

Uber в калифорнии

Фото: obozrevatel.com

Власти Калифорнии выдали разрешение Uber на тестирование беспилотных автомобилей. Об этом в автотранспортном управлении рассказали в четверг.

Компания протестирует два самоуправляемых Volvo. Известно, что в автомобилях будут находиться сотрудники, следящие за безопасностью поездки.

О планах Uber получить лицензию штата стало известно в начале марта. Ранее у компании и властей Калифорнии возник конфликт из-за отсутствия у Uber лицензии на использование самоуправляемых автомобилей. Компания отказывалась регистрировать авто как беспилотные из-за постоянного присутствия в салоне водителя. После отзыва регистрации Uber вывел часть машин в Аризону

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