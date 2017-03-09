ФСИН: В 2016 году по УДО освободили 4,9 тыс. человек С просьбой об УДО обратились 106 тыс. человек

В прошлом году в России по условно досрочному освобождению (УДО) на свободу вышли 4,9 тыс. заключенных. Об этом рассказал в четверг замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

«В 2016 году в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы содержались 221,679 тыс. осужденных, к которым могло быть применено условно-досрочное освобождение. Из них 106 тыс., то есть менее половины, обратилось с просьбой о таком условно-досрочном освобождении», — рассказал он. Максименко добавил, что в УДО отказали 48,693 тыс. заключенных.

Напомним, ранее советник директора ФСИН Владимир Седых заявил о том, что в 2019 году финансирование питания заключенных может быть сокращено. В 2015 году на питание каждого заключенного приходилось 86 рублей в день. С 2019 года кормить заключенных будут на 64 рубля в день.