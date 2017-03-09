В Екатеринбурге мэрия банкротит «Уральский завод РТИ» Суд принял заявление к рассмотрению

В Екатеринбурге суд принял заявление местной администрации о банкротстве ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий». Соответствующее определение появилось в картотеке Свердловского арбитражного суда в минувший понедельник.

Судебное заседание состоится 3 апреля. Исковое заявление о признании завода банкротом было подано 9 февраля.

Сумма исковых требований, предъявленных мэрией, составляет более 4,9 млн рублей. Речь идет о задолженности по аренде. С учетом пени сумма возрастает до 5,6 млн рублей.

Добавим, «Уральский завод резиновых технических изделий» был создан в декабре 1941 года. Число сотрудников в настоящее время превышает 750 человек.

Напомним, ранее в Екатеринбурге было подано заявление о банкротстве крупнейшего хладокомбината на Среднем Урале «Норд». В суд обратились руководители предприятия, контрольным пакет акций которого владеет государство.