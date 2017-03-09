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09.03.17 / 14:24 Новости / Россия и мир / Финансы

МВД: Ущерб от хищений из бюджета в 2016 году превысил 19 млрд рублей

Удалось выявить 7300 преступлений

Колокольцев ущербУщерб от преступлений в сфере освоения федерального бюджета в 2016 году превысил 19 млрд рублей. Об этом заявил в четверг глава МВД России Владимир Колокольцев.

«Всего в сфере освоения бюджетных средств выявлено 7300 квалифицированных преступлений, связанных с хищением и нецелевым их использованием, размер причиненного ущерба составил более 19 миллиардов рублей», — сообщил Колокольцев. Он добавил, что МВД приняло меры по обеспечению возмещения ущерба на сумму 8 млрд рублей.

Разговоры об успехам властей в борьбе с коррупцией Колокольцев назвал «преждевременными». По его словам, проблема стоит остро и министерству придется потратить все возможные резервы на ее решение.

Напомним, в октябре прошлого года глава МВД заявлял, что сферы госзакупок, строительства и автодорог в России коррумпированы больше, чем остальные. Это же он сказал о  содержании автомобильных дорог, здравоохранении, образовании, науке и культуре.

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