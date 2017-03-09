В Кремле отрицают обвинения США в нарушении Россией договора о РСМД Песков сослался на слова Путина

Россия продолжает выполнять обязательства по договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя обвинения со стороны США в нарушении условий договора.

«Здесь я хочу вам напомнить слова президента Путина о том, что зачастую Россия остается приверженцем международных обязательств даже в ситуациях, когда не совсем это соответствует интересам России», — сказал Песков. Он сравнил угрозы, с которыми сталкиваются Россия и США.

По словам Пескова, США не сталкиваются с угрозой ракет малой и средней дальности, потому что граничит с Канадой и Мексикой. У России, подчеркнул он, другое положение.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на источник в администрации Дональда Трампа сообщила, что РФ нарушила обязательства по договору. Речь шла о размещении ею ракет средней дальности в двух точках страны. Позднее Трамп заявил, что намерен сделать ядерный арсенал США «самым лучшим».