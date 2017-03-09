В «Рособоронэкспорте» прокомментировали сообщения о запрете США сотрудничать с ним Такой запрет был введен давно, напомнили в компании

Пентагону давно запретили сотрудничать с российским «Рособоронэкспортом». Об этом в компании сообщили в четверг.

«Этот запрет Пентагону введен уже давно и не снимался», — пояснил руководитель пресс-службы «Рособоронэкспорта» Вячеслав Давиденко. Он пояснил, что об ограничении вспомнили во время утверждения программы финансирования американского военного ведомства.

Напомним, ранее в четверг в ряде СМИ появилась информация о том, что Палата представителей Конгресса США запретила Министерству обороны США сотрудничать с Россией. Пентагону выделили $578 млрд на военные расходы, но их нельзя использовать для заключения контрактов с «Рособоронэкспортом». Это объяснили тем, что Россия должна прекратить поставки летательного военного оборудования Сирии, а также вывести своих военных с Крымского полуострова.