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09.03.17 / 16:14 Новости / Россия и мир / Экономика

В России в 2017 году планируют открыть на 23% больше отелей

Почти 6,7 тыс. номеров

отель гостиница хостелВ 2017 году в России могут открыть на 23% отелей, чем в прошлом. Об этом говорится в исследовании департамента гостиничного бизнеса компании JLL, опубликованном в четверг.

В исследовании сказано, что в России, странах СНГ, Грузии и на Украине в 2017 году заявлено к открытию 9,6 тыс. брендированных гостиничных номеров. Из них порядка  6,7 тыс. номеров планируют открыть в России.

Лидером по открытию новых отелей может стать Москва. В российской столице могут открыть 3,4 тыс. номеров. Во всех других странах вместе взятых, которые эксперты проанализировали в докладе, к открытию заявлено 2,9 тыс. номеров.

 

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