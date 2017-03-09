Ученые: красное вино замедляет старение Его компонент – ресвератрол

Исследователи Политехнического университета Вирджинии выяснили, что компонент красного вина – ресвератрол – замедляет старение. Исследование опубликовано на сайте учебного заведения.

Ученые провели эксперимент над мышами, которым регулярно давали ресвератрол. Через год такой диеты мыши имели более здоровые нервно-мышечные соединения, чем мыши, которые не участвовали в эксперименте.

Исследователи отметили, что в вине ресвертарол содержится в малых количествах, поэтому надеяться на аналогичный эффект людям не стоит. Один из авторов исследования Грегорио Вальдес подчеркнул, что человек не сможет выпить достаточно вина за всю жизнь, чтобы его мозг подвергся такому воздействию, как мозг мышей. В дальнейшем ученые планируют исследовать механизмы воздействия этого компонента на организм. Если исследование будет успешным, ученым удастся модифицировать вещество.