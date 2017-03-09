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09.03.17 / 15:39 Банки / Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

ВТБ установил кредитный лимит «ПМК-411 Связьстрой» на 190 млн рублей

И выдал банковские гарантии на 100 млн рублей

Северо-Западный центр ВТБ

Фото: bfm.ru

Северо-Западный региональный центр ВТБ установил кредитный лимит компании «ПМК-411 Связьстрой» на 190 млн рублей. Кредитно-финансовая организация сообщила об этом в четверг.

В рамках лимита банк выдал компании банковские гарантии на 100 млн рублей на один год. Также «ПМК-411 Связьстрой» получит кредиты от ВТБ на пополнение оборотных средств.

Отметим, «ПМК-411 Связьстрой» работает с 1994 года. Компания занимается строительством объектов связи, инженерных сетей и коммуникаций в ряде российских регионов. Сотрудничает с ВТБ с 2004 года.

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