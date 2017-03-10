Полиция отпустила активиста Дадина

Полиция отпустила активиста Ильдара Дадина. Об этом в пятницу сообщил дежурный отдела МВД по России по району Якиманка.
Дадина отпустили после того, как его супруга привезла в отделение полиции его паспорт. В пятницу утром полиция задержала активиста за проведение пикета.
Отметим, Дадин требовал отправить в отставку главу ФСИН по Карелии Александра Тереха. Он проводил пикет у здания ФСИН в Москве.
Напомним, Дадин вышел на свободу 26 февраля. Ранее он отбывал срок ИК-5, а до этого в ИК-7 в Карелии. Он жаловался на издевательства и избиения в карельской колонии.
Реплики
«правозащитники должны быть поддержаны гражданами на улицах», — да не надо его убирать с улиц Москвы или где нибудь в Карелии, Бийске... Пусть стоит хоть 100, 300 дней и привлекает публику. Видимо это у него и работа и хобби. Ничего другого он делать не научился. Один раз на этом деле он получил всемирную славу, Госдеп присвоил ему высокое звание «Узника совести» с большим таким грантом. И для своей супруги, малоизвестной журналистки малотиражки Зотовой, он превратился в дойную корову. Та похоже его завозит на выбранную площадку, а сама сидит в авто в засаде и ждёт момента с видео аппаратурой. Ну кто её знал до этого — так себе провинциалка из Нахопетовки. А теперь она жена самого Ильдусовича, того самого, на плечах которого она мечтает поселиться в Европе, подальше от Рашки. А он, как бы набравшись допинга, впашись в глубокую зависимость, стремится снова и снова на ринг, в лучи славы и всеобщего восхищения, как прославленные боксеры Поветкины по версии НБА. Да, жестко бьют по лицу, отправляют в накаут, но затем вожделенный пояс, овации, поклонницы и много денег до следующего ринга. Вот и он вкусил минуту счастья, и как наркоман будет теперь тянутся к этому всю свою никчемную жизнь... Чем она закончится — не трудно догадаться...