Полиция отпустила активиста Дадина Утром его задержали за проведение пикета

Полиция отпустила активиста Ильдара Дадина. Об этом в пятницу сообщил дежурный отдела МВД по России по району Якиманка.

Дадина отпустили после того, как его супруга привезла в отделение полиции его паспорт. В пятницу утром полиция задержала активиста за проведение пикета.

Отметим, Дадин требовал отправить в отставку главу ФСИН по Карелии Александра Тереха. Он проводил пикет у здания ФСИН в Москве.

Напомним, Дадин вышел на свободу 26 февраля. Ранее он отбывал срок ИК-5, а до этого в ИК-7 в Карелии. Он жаловался на издевательства и избиения в карельской колонии.