Марина Шишкина может возглавить петербургских эсеров В конце марта

Экс-депутат ЗакСа от «Справедливой России» Марина Шишкина была рекомендована решением президиума центрального совета СР на пост председателя регионального отделения партии. Об этом АБН в пятницу сообщила сама Шишкина.

«Это мой осознанный выбор. Я прихожу в тот момент, когда партия, наверное, переживает не самые лучшие времена. Хорошие времена были в 2011 году, когда мы все избрались и были на подъеме. Мне важно прийти в тот момент, когда все не очень хорошо, что-то сделать, отдать все долги партии, в хорошем смысле слова. Также это возможность для нас, бывших депутатов, доделать все наши дела, которые оказались оборваны после выборов», — прокомментировала АБН свое выдвижение Марина Шишкина.

Решение о выдвижении Марины Шишкиной было принято накануне. Перевыборы председателя петербургских эсеров пройдут в конце марта.

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Отметим, ранее Марина Шишкина не была членом «Справедливой России». Для выдвижения ей пришлось официально пополнить партийные ряды.

Напомним, Марина Шишкина была депутатом Законодательного собрания Петербурга пятого созыва от СР. В 2016 году он не смогла переизбраться, ее на округе обошел «единоросс» Андрей Анохин. С 1995 по 2010 годы Марина Шишкина возглавляла факультет журналистики СПбГУ. Сейчас петербургских эсеров возглавляет депутат Госдумы Олег Нилов.