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10.03.17 / 10:22 Новости / Россия и мир / Экономика

МЭР предлагает снизить ставку НДФЛ для откладывающих средства на пенсию

Ставка НДФЛ для не откладывающих на пенсию может составить 15%

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Коллаж АБН

Министерство экономического развития предлагает снижать или повышать ставку НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом в пятницу пишут «Ведомости» со ссылкой на нескольких федеральных чиновников.

Как отмечает издание, в МЭР полагают, что такие меры помогут стимулировать россиян самим копить на пенсию. Так, согласно предложению министерства, ставка для тех, кто будет направлять на накопления 10% зарплаты, составит 10%. Ставка НДФЛ для не откладывающих средств на пенсию может составить 15%. Кроме этого, 13%-ная ставка сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты.

Отметим, газета также пишет, что идея понравилась вице-премьеру Игорю Шувалову. Однако, по словам одного из чиновником, предлагаемые расчеты не окончательные. Предложение пока обсуждается только внутри МЭР.

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Реплики

  1. ФАНЯ 10.03.2017 at 11:24

    НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ РОДОМ ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.МЫ И НАШИ РОДИТЕЛИ ТОЖЕ ПЫТАЛИСЬ НАКОПИТЬ НА СТАРОСТЬ,ЧТО ЖЕ, ГДЕ НАШИ СБЕРЕЖЕНИЯ... НЕЛЬЗЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ НАКОПИТЬ. ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ПОЛИТИКИ И ВЛАСТИ НА ДАННЫЙ ПЕРИОД.

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