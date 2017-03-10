МЭР предлагает снизить ставку НДФЛ для откладывающих средства на пенсию Ставка НДФЛ для не откладывающих на пенсию может составить 15%

Министерство экономического развития предлагает снижать или повышать ставку НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом в пятницу пишут «Ведомости» со ссылкой на нескольких федеральных чиновников.

Как отмечает издание, в МЭР полагают, что такие меры помогут стимулировать россиян самим копить на пенсию. Так, согласно предложению министерства, ставка для тех, кто будет направлять на накопления 10% зарплаты, составит 10%. Ставка НДФЛ для не откладывающих средств на пенсию может составить 15%. Кроме этого, 13%-ная ставка сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты.

Отметим, газета также пишет, что идея понравилась вице-премьеру Игорю Шувалову. Однако, по словам одного из чиновником, предлагаемые расчеты не окончательные. Предложение пока обсуждается только внутри МЭР.