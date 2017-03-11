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11.03.17 / 19:21 Новости / Политика / Россия и мир

Посол ЕС: безвизовый режим с Украиной начнет работать до конца июня

Все выполняется по плану

нидерланды-украина-ReutersРуководитель представительства Евросоюза на Украине Уго Мингарелли заявил, что безвизовый режим начнет действовать до конца июня. Такое заявление он сделал в субботу.

«В принципе, решение уже было принято в Брюсселе, и сейчас все выполняется согласно плану. Безвизовый режим должен вступить в силу до конца июня. Должен», — сказал он. Он отметил, что после отмены виз к украинцам будут относиться так же, как к любым другим гражданам третьих стран. В частности, сотрудники пограничного контроля будут иметь право запретить въезд гражданину Украины, если их не устроят ответы на вопросе о предполагаемом месте проживания в стране, наличии достаточного количества денег и другие.

Напомним, ранее комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам поддержал отмену Евросоюзом краткосрочных виз для граждан Украины. Для того, чтобы решение вступило в силу, его должны утвердить Европарламент и Совет ЕС. Переговоры о либерализации визового режима между Украиной и ЕС ведутся с 2008 года.

 

 

По материалам: unian.net
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Реплики

  1. Тони Монтана 11.03.2017 at 22:29

    До июня значит хотят добить страну вообще а там без виз никому и не нужен будет, да и ездить не каждому по карману.

    У народа сегодня уже нет возможностей прожить нормально, этот без виз ваш оставил народ без страны и в нищете. уже даже не смешно.

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