Посол ЕС: безвизовый режим с Украиной начнет работать до конца июня Все выполняется по плану

Руководитель представительства Евросоюза на Украине Уго Мингарелли заявил, что безвизовый режим начнет действовать до конца июня. Такое заявление он сделал в субботу.

«В принципе, решение уже было принято в Брюсселе, и сейчас все выполняется согласно плану. Безвизовый режим должен вступить в силу до конца июня. Должен», — сказал он. Он отметил, что после отмены виз к украинцам будут относиться так же, как к любым другим гражданам третьих стран. В частности, сотрудники пограничного контроля будут иметь право запретить въезд гражданину Украины, если их не устроят ответы на вопросе о предполагаемом месте проживания в стране, наличии достаточного количества денег и другие.

Напомним, ранее комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам поддержал отмену Евросоюзом краткосрочных виз для граждан Украины. Для того, чтобы решение вступило в силу, его должны утвердить Европарламент и Совет ЕС. Переговоры о либерализации визового режима между Украиной и ЕС ведутся с 2008 года.