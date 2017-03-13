МЭР и Сбербанк начнут создавать аналог площадки Alibaba в мае В настоящее время разрабатывается личный кабинет экспортера

Министерство экономического развития России и Сбербанк начнут создание площадки для поддержки интернет-торговли предприятий малого и среднего бизнеса в мае 2017 года. Об этом накануне сообщил заместитель главы МЭР Олег Фомичев в интервью «Российской газете».

По его словам, в настоящее время разрабатывается личный кабинет экспортера с возможностью получения услуг таможни в электронном виде, а также размещения на внешних торговых площадках. Помимо этого, готовится ряд дополнительных сервисов, а не отдельная платформа.

Точная дата начала создания интернет-площадки станет известна после того, как Российский экспортный центр (РЭЦ) передаст Минэкономразвития законченный проект. Предположительно, это случится после его рассмотрения на президиуме совета при президенте по приоритетным проектам в марте. О намерении создать российский аналог торговой площадки Alibaba по поручению президента России Владимира Путина стало известно в апреле прошлого года. Группа Alibaba – китайская компания в сфере интернет-коммерции.