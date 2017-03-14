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14.03.17 / 22:58 Новости / Политика / Россия и мир

Аксенов заявил о необходимости новой формы правления в России

По его мнению, это должна быть монархия

Фото gazeta.ru

Фото gazeta.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что России необходима новая форма правления. Такое заявление он сделал во вторник в эфире телеканала «Первый Крымский».

По мнению политика, России нужна монархия. Он заявил, что отсутствие единоначалия рождает коллективную безответственность. Также Аксенов добавил, что от демократии нет пользы, и она приводит к вседозволенности, приведя в пример Украину. Глава Крыма заявил, что демократия должна быть до «нормальных» пределов, и напомнил о традиционных, православных российских ценностях.

Напомним, Крым фактически вошел в состав России после референдума, проведенного на полуострове в 2014 году. Главой Республики Крым с 9 октября 2014 года является Сергей Аксенов. Большинство стран не признает принадлежность Крыма к РФ и называет это аннексией.

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Реплики

  1. Дмитрий 15.03.2017 at 00:14

    Аксенов предлагает монархию. Не себя ли он видит в качестве монарха ? У него уже есть опыт. Ведь он уже был во главе ОПГ (организованные преступные группировки) «Сейлем» и «Башмаки» в Крыму. (из открытых источников).

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