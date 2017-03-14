Власти Петербурга попросили к Пасхе вывезти экспонаты из Исаакия – СМИ Их может принять Государственный музей истории Петербурга

Петербургские власти попросили директора Исаакиевского собора Николая Бурова вывезти все экспонаты до Пасхи. Об этом пишет РБК во вторник со ссылкой на несколько источников в Минкульте.

Экспонаты предлагают перевезти в новое хранилище. По словам собеседников издания, чиновники хотят приурочить передачу собора РПЦ к одному из главных православных праздников. Распоряжение, рассказали источники РБК, были отданы устно.

Экспонаты, предположительно, может принять на хранение Государственный музей истории Петербурга. Речь идет об объединении двух музеев, отмечает издание.

Добавим, ранее представитель КИО в судебном заседании по иску противников передачи Исаакия сообщил, что РПЦ до сих пор не подала официальное заявление в комитет имущественных отношений Петербурга с просьбой передать собор. По словам представителя, без этого невозможно решить дальнейшую судьбу Исаакия. Следующее судебное заседание пройдет 17 апреля.