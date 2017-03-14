Мэй: королева подпишет законопроект о Brexit в ближайшие дни Вчера вечером документ одобрили обе палаты британского парламента

Королева Великобритании Елизавета II подпишет законопроект о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit) в ближайшие дни. Об этом во вторник заявила премьер-министр королевства Тереза Мэй, выступившая в Палате общин.

Мэй напомнила о том, что накануне законопроект был одобрен обеими палатами парламента. «Теперь он пройдет процедуру получения королевской санкции в ближайшие дни, так что мы находимся в рамках временного плана, определенного мной шесть месяцев назад», — сказала политик.

Премьер-министр пообещала, что уведомит Брюссель, когда посчитает нужным запустить Brexit. «Я вернусь в Палату общин до конца этого месяца, чтобы уведомить, когда я формально применю статью 50 и будет начат процесс, в результате которого Великобритания выйдет из ЕС», — сказала Мэй.

Напомним, законопроект, который одобрили британские депутаты, наделяет Мэй полномочиями официально начать переговоры с ЕС о выходе Великобритании. Они должны начаться с применения статьи 50 (Лиссабонского договора о ЕС, запускающий процесс двухлетних переговоров).