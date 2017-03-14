Летать не страшно

Более ста лет назад российские власти обратили пристальное внимание на иностранное изобретение — самолет, который проходил испытания в Европе с середины XIX века. Сегодня самолет плотно вошел в жизнь современного делового человека. За считанные минуты на воздушном судне можно пересечь расстояния в сотни километров. Но вместе с новым видом транспорта пришли новые опасности.

Дмитрий Курдесов лидер движения «За безопасность»

11 сентября 2001 года стало не только одним из самых страшных дней в истории Соединенных Штатов Америки, но и всей мировой авиации. Впервые террористы захватили несколько самолетов одновременно и подменив собой пилотов направили огромные лайнеры в один из символов США — башни-близнецы Международного торгового центра, а затем на Пентагон, здание Министерства обороны (погибло почти три тысячи человек).

Самолеты до этого случая бандиты захватывали не раз, в том числе в СССР, где тщательно замалчивались преступления и тем более террористические акты. Меры безопасности в аэропортах долгое время предпринимались самые обычные — вроде досмотра багажа. Пронести оружие не составляло никакого труда. Преступники этим пользовались, а соблазн угнать самолет, потребовать миллион долларов и улететь в далекую жаркую страну тешил нездоровые умы тысячи тунеядцев.

После 11 сентября правила безопасности в американских аэропортах кардинально изменились. Тщательный досмотр, сканеры, повсюду камеры наблюдения, плюс отдельный досмотр в специальной комнате лиц, вызывающих подозрение. Эти правила переняли почти все аэропорты развитых стран, иначе американцы отказывались принимать самолет с пассажирами, которые могут представлять опасность США.

В России досмотр на многие рейсы вызывает много критики у специалистов по безопасности. Проверка пассажиров часто идет из рук вон плохо. Особое внимание уделяется исключительно людям определенных национальностей, но, к сожалению, террористом может стать любой: по открытой информации ФСБ, около четырех тысяч россиян воюют в Сирии на стороне запрещенных в России организаций.

24 января 2011 году в аэропорту «Домодедово» в зоне встречи пассажиров прогремел взрыв. В результате теракта, устроенного смертником, погибли 37 человек — граждане России и еще шесть стран. Теракт в московском аэропорту по числу жертв и пострадавших (172 человека) стал крупнейшим за последние пятьдесят лет.

Эксперты, расследующие после теракта прорехи в безопасности, пришли к неутешительному выводу: был нарушен ряд обычных правил, а террорист-смертник благодаря невнимательности полицейского проигнорировал рамку металлоискателя и совершил подрыв. Однако все выводы были сделаны, и надо отдать должно нашим спецслужбам, слаба Богу, за последние шесть лет ни одного теракта на территории аэропорта в России не произошло. Хотя звонки о минировании и опасные ситуации — забытые пакет и сумки — до сих пор остаются головной болью службы безопасности.

Движение «За безопасность», анализируя безопасность в «Пулково», предложило штрафовать пассажиров-растеряш, которые забывают неизвестно где пакеты, представляющие в глазах других пассажиров опасные объекты. Служба безопасности вместе с правоохранительными органами вынуждена не несколько десятков минут блокировать работы отдельных частей аэропорта, и все из-за какого забывчивого (часто подвыпившего) гражданина. Полагаю, штраф в 10 тысяч рублей, научит людей не разбрасывать свои вещи, где попало.

Несмотря на это, самолет остается самым безопасным видом транспорта. Страх полета внушают лишь редкие трагедии, когда мигом гибнут несколько десятков человек. При авиакатастрофе шансы выжить мало, но при все этом в России в дорожно-транспортных происшествия в год гибнет в три-пять раз больше людей.

Любой транспорт — и самолет, и автомобиль, и электричка — представляют собой объект повышенной опасности. И каждая поездка может стать роковой. Не хочу никого пугать, но каждый раз садясь на борт самолета или удобно устраиваясь в купе поезда, мы отдаем свои жизни в руки пилота и машиниста, и всей команде, обеспечивающей безопасный путь из одной точки следования и в другую.

Пассажиры, вне зависимости от уровня удобств, находятся в одинаковом уязвимом положении и почти не могут повлиять на свою судьбу. Мы не можем проконтролировать машиниста или пилота, но мы можем, путем введения необходимых обязательных правил, обеспечить такую подготовку к будущему путешествию, которая гарантировала бы спокойствие, более того, чтобы у пассажиров даже не возникало мысли, что с ними что-то нехорошее может случиться во время пути.

Если взглянуть на статистику трагедий с самолетами, то чаще всего имеет место быть так называемый «человеческий фактов». Пьяный или просто уставший пилот, обманным путем допущенный до штурвала. Или непроверенный должным образом механиками двигатель самолета. Или, как в истории с крушением самолет с лидерами Польши, вмешательство в управление полетом высокопоставленных персон, которым нельзя сказать «нет».

Маленькая невнимательность может привести к трагедии подобной той, что произошла в 2002 году в небе над Боденским озером. По некоторым данным, крушение самолета случилось по вине диспетчера. Иностранца через два года на пороге собственного дома убил россиянин Виталий Калоев, у которого на борту разбившегося самолета находились жена и дети.

Избежать «человеческого фактора» просто. Необходимо действовать по инструкции и не отклоняться от составленных специалистами правил. В 2011 году командира самолета рейса авиакомпании «Аэрофлот» №748 «Иркутск–Москва» летчик первого класса Андрей Литвинов отказался пустить на борт опоздавшего на рейс губернатора Иркутской области. После трехминутного спора с диспетчером аэропорта летчик пустил главу региона внутрь, который немедленно извинился перед пассажирами, и, полагаю, с тех пор не опаздывает и не создает опасную ситуацию для пассажиров.

Однако все меры безопасности предусмотреть невозможно. Ну кто еще несколько лет назад мог подумать, что «воздушные» дебоширы — станут одной из главных проблем авиакомпаний. Единого портрета дебошира нет. Хулиганят на борту самолета как пассажиры первого класса — подвыпивший депутат, так и все остальные, даже женщины.

Депутаты в Государственной Думу недавно одобрили во втором чтении необходимые поправки в законодательство, согласно которым вскоре дебошир не сможет отделать штрафом за свои хулиганские действия, а полетит прямиком в колонию на восемь лет. Законопроект Дума, к сожалению, рассматривает шестой год, но, кажется, политическая воля есть и закон может вступить в силу в конце марта.

По работе вынужден часто летать, в основном внутренними рейсами. Я вижу, как с годами меняются меры безопасности. На моих глазах строился новый терминал «Пулково», и я могу сказать, что это один из самых лучших и безопасных аэропортов в мире. К сожалению, от «человеческого фактора» никуда не деться. Но скажу так: каждый должен быть на своем месте, и, если это поймем мы все и сразу, завтра, будьте уверены, проснемся в другой, безопасной России.