ЗакС Петербурга не утвердил запрос по строительству «Академика Ломоносова» Автора обвинили во вредительстве

Законодательное Собрание Петербурга не утвердило депутатский запрос Михаила Амосова о том, кто и как дает разрешение и контролирует загрузку ядерного топлива в строящуюся в Петербурге плавучую электростанцию «Академик Ломоносов». Соответствующий документ депутаты обсудили в среду, передает корреспондент АБН.

Амосов сообщил коллегам, что озабочен информацией о загрузке топлива, которая будет производиться в черте города. При этом данных о согласованиях от администрации депутат получить не смог. «Похоже, не очень-то об этом информируют администрацию Петербурга», — сказал парламентарий.

Запрос Амосова вызвал негативную реакцию многих депутатов. Так, Алексей Цивилев назвал документ вредным для атомной отрасли: «Ваш запрос воспринимаю как вредительство!» Он упрекнул «яблочника» в незнании темы и в боязни атомной энергии. «Наши ученые лучшие в мире», — добавил Цивилев. Из вопроса главы фракции ЕР Александра Тетердинко следовало, что Амосов хочет оставить без работы часть сотрудников «Балтийского завода», который строит плавучую АЭС, а может, и сотрудников Ленинградской АЭС.

Напомним, проект «Академик Ломоносов» разработан государственной корпорацией атомной энергетики «Росатом», предприятием ОАО «Балтийский завод», ОАО «Малая энергетика». Длина судна с АЭС составит 144 метра, ширина — 30 метров. Водоизмещение — 21,5 тысячи тонн. Предполагается, что помимо тепловой и электроэнергии объект будет производить опреснение.