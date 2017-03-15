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15.03.17 / 10:41 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

ЗакС Петербурга не утвердил запрос по строительству «Академика Ломоносова»

Автора обвинили во вредительстве

академик ломоносов амосов

Фото АБН

Законодательное Собрание Петербурга не утвердило депутатский запрос Михаила Амосова о том, кто и как дает разрешение и контролирует загрузку ядерного топлива в строящуюся в Петербурге плавучую электростанцию «Академик Ломоносов». Соответствующий документ депутаты обсудили в среду, передает корреспондент АБН.

Амосов сообщил коллегам, что озабочен информацией о загрузке топлива, которая будет производиться в черте города. При этом данных о согласованиях от администрации депутат получить не смог. «Похоже, не очень-то об этом информируют администрацию Петербурга», — сказал парламентарий.

Запрос Амосова вызвал негативную реакцию многих депутатов. Так, Алексей Цивилев назвал документ вредным для атомной отрасли: «Ваш запрос воспринимаю как вредительство!» Он упрекнул «яблочника» в незнании темы и в боязни атомной энергии. «Наши ученые лучшие в мире», — добавил Цивилев. Из вопроса главы фракции ЕР Александра Тетердинко следовало, что Амосов хочет оставить без работы часть сотрудников «Балтийского завода», который строит плавучую АЭС, а может, и сотрудников Ленинградской АЭС.

Напомним, проект «Академик Ломоносов» разработан государственной корпорацией атомной энергетики «Росатом», предприятием ОАО «Балтийский завод», ОАО «Малая энергетика». Длина судна с АЭС составит 144 метра, ширина — 30 метров. Водоизмещение — 21,5 тысячи тонн. Предполагается, что помимо тепловой и электроэнергии объект будет производить опреснение.

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Реплики

  1. Сергей Моряк 15.03.2017 at 11:15

    Потому что спрашивает ерунду! Рисков нет, как и не было до это, когда со стапелей спускали десять атомных ледоколов и несколько крейсеров!

    Где он раньше был! Прежде чем баламутить общественность, даже не удосужился разобраться в вопросе

  2. Эдуард 15.03.2017 at 11:43

    Напоминает какой-то бред. Дело в том, что спуск на воду этого ледоколы состоялся еще в прошлом году, при чем на них присутствовал президент. Неужели некий депутат считает, что он знает больше и разбирается в вопросе лучше, чем те, кто занимается данным вопросом? Да и не первый раз подобные загрузки происходят в Питере. Это же Балтийский завод, это обычная практика для него.

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