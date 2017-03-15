Германия пригрозила турецким политикам запретом на въезд в страну. Об этом в среду сообщило агентство DPA, цитируя министра по особым поручениям Петера Альтмайера.
По словам министра, власти Германии имеют право запретить въезд в страну турецких политиков из-за недавних громких высказываний властей Турции. Альтмайер отметил, что у ФРГ есть все необходимые правовые инструменты, чтобы осуществить подобные угрозы. Он подчеркнул, что такой запрет на въезд является последний средством.
Напомним, обострение напряженности в отношениях Турции и Германии возник после отмены в ФРГ нескольких мероприятий, где должны был принять участие турецкие министры. В Анкаре такую политику сравнили с действиями нацистов. В Европе подобные высказывания назвали неприемлемыми.
Реплики
Какой то дикий либералистический бред. В Нидерландах отказали ни какому нибудь уголовнику овальному, или охраннику дадину, а самому министру иностранных дел Турции и министру труда, женщине, встретиться на митинге со своими соотечественниками, по причине опасения возникновения там массовых эксцессов. Теперь вот и немцы всему правительству Анкары. Причем Турция страна НАТО, союзник Европе, и всё оказывается там банальным трепом про свободу слова, права человека,митингов и шествий, обвинения других стран в тоталитаризме. Министрам там запрещают, а у нас мошеннику, советнику самого вороватого губернатора и коррупционера Вятки, организатору массовых беспорядков в Москве, убежденному майданюку, позволяют по всем городам России создавать штабы экстремизма и беспорядков, проводить свои мероприятия в самом центре столицы. Вот министр иностранных дел Турции, не в России, а в цивилизованной Европе получает по рукам, не может выступить на окрайне города. А в Москве уголовникам, всяким анальным, мохнаткиным, сторонникам свободной пидерастии и лесбиянства дадиным, горлопанам и хулиганам — разрешают. Эти Кремлюки похоже уроки истории в школах прогуливали. Забыли февраль 1917,генерал-губернатора Петербурга Трепова, Веру Засулич, Керенского, семью Романова...