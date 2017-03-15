Германия пригрозила турецким политикам запретом на въезд в страну Германия имеет для этого соответствующие правовые инструменты

Германия пригрозила турецким политикам запретом на въезд в страну. Об этом в среду сообщило агентство DPA, цитируя министра по особым поручениям Петера Альтмайера.

По словам министра, власти Германии имеют право запретить въезд в страну турецких политиков из-за недавних громких высказываний властей Турции. Альтмайер отметил, что у ФРГ есть все необходимые правовые инструменты, чтобы осуществить подобные угрозы. Он подчеркнул, что такой запрет на въезд является последний средством.

Напомним, обострение напряженности в отношениях Турции и Германии возник после отмены в ФРГ нескольких мероприятий, где должны был принять участие турецкие министры. В Анкаре такую политику сравнили с действиями нацистов. В Европе подобные высказывания назвали неприемлемыми.