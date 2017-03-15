Жители Купчино выйдут на митинг в защиту подаренной «СтройТрестГаланту-2» земли Там расположен гаражный кооператив

Жители Купчино выйдут 18 марта на митинг в защиту земли в районе Малой Бухарестской улицы, которую городские власти бесплатно передали компании «СтройТрестГалант-2». Об этом АБН в среду сообщила один из организаторов акции Елена Автушенко.

Мероприятие согласовано с властями. Ожидается, что в нем примут участие несколько десятков человек. Они выступают против уничтожения гаражного кооператива и строительства на его месте многоэтажного жилого комплекса. Передачу земли «СтройТрестГаланту-2» местные жители считают незаконной.

«Нас, как крепостных, взяли и подарили компании вместе с землей. Отдали участок частной фирме, которая хочет построить тут непонятно что. Жителям выкупить землю, на которой находится 2100 гаражей, не предлагали», — пояснила АБН Елена Автушенко.

Спорный участок «СтройТрестГалант-2» получил от города в качестве компенсации за нереализованный жилой дом на проспекте Тореза.

«Наш участок в три раза больше, чем был участок на Тореза. При этом в документах указано, что у них аналогичная стоимость. Такого быть просто не может», — отметила Автушенко.

Гаражный кооператив находится на участке, за который идет борьба, с 1970-х годов. Местные жители заявляют об отсутствии документов, которые бы обязывали застройщика компенсировать ущерб от уничтоженных в будущем гаражей.

В целом противники строительства ЖК отмечают, что появление в районе еще одного многоквартирного дома значительно ухудшит качество жизни на этой территории. Причина тому – нехватка объектов социальной инфраструктуры и парковочных мест. Местные жители настаивают на том, что на Малой Бухарестской улице нужно построить кооперативный многоэтажный паркинг и создать рекреационную зону.

Напомним, в конце 2016 года рядом с гаражами на Малой Бухарестской улице появилось объявление о том, что их нужно освободить в ближайшее время из-за истечения срока действия договора аренды этого земельного участка. Генплан предусматривает развитие этой территории как жилой зоны. Здесь планировали построить социальное жилье.

ООО «СтройТрестГалант-2» планировало построить жилой комплекс вместо велотрека на проспекте Тореза. Против этого проекта выступили местные жители. Из-за протестов Смольный отменил строительство ЖК. И подарил землю гаражного кооператива застройщику.

«СтройТрестГалант-2» связан с компанией «СтройТрест». По данным СМИ до 2012 года «СтройТрестГалант-2» был аффилирован с руководством компании «Строительный трест». Позже фирма была перерегистрирована на кипрский офшор.