Все новости

15.03.17 / 02:11 Новости / Общество / Россия и мир

Македония продлила безвизовый режим для россиян на год

Находиться в Македонии без визы можно в течение 90 дней каждые полгода

македонияМакедония продлила безвизовый режим для россиян на год. Об этом во вторник сообщили на сайте посольства РФ в Македонии.

В сообщении сказано, что Республика Македония со своей стороны продлила безвизовый режим для граждан России еще на один год. Это означает, что по 15 марта 2018 года для посещения Македонии россиянам потребуется лишь загранпаспорт и страховка. Находиться на македонской территории без визы можно в течение 90 дней каждые полгода с момента первого въезда.

Напомним, Македония не вводила в отношении РФ экономических санкций. Страны продолжают успешно осуществлять двусторонний товарооборот. Российско-македонские отношения являются стабильно дружественными, доля российских туристов в Македонии возрастает.

Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Реплики

  1. Татьяна 16.03.2017 at 09:53

    Ура, теперь я спокойно могу поехать на майские праздники в Македонию.

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017