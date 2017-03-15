Македония продлила безвизовый режим для россиян на год Находиться в Македонии без визы можно в течение 90 дней каждые полгода

Македония продлила безвизовый режим для россиян на год. Об этом во вторник сообщили на сайте посольства РФ в Македонии.

В сообщении сказано, что Республика Македония со своей стороны продлила безвизовый режим для граждан России еще на один год. Это означает, что по 15 марта 2018 года для посещения Македонии россиянам потребуется лишь загранпаспорт и страховка. Находиться на македонской территории без визы можно в течение 90 дней каждые полгода с момента первого въезда.

Напомним, Македония не вводила в отношении РФ экономических санкций. Страны продолжают успешно осуществлять двусторонний товарооборот. Российско-македонские отношения являются стабильно дружественными, доля российских туристов в Македонии возрастает.